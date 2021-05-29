السفارة الامريكية في بغداد تفعل منطومة الـ C-ram وصفارات الانذار

2021/05/29 | 13:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني مطّلع، السبت، بتفعيل منظومة الـ C-ram وصفارات الانذار داخل السفارة الامريكية في بغداد

وقال المصدر إن “السفارة الأمريكية في بغداد، قامت ظهر اليوم، بتفعيل منظومة الـ C-ram، وصفارات الإنذار حول محيط السفارة”.

وأضاف المصدر أنه “لم يتبين لغاية الان اذا كان هناك استهداف بصواريخ على السفارة ما دعا إلى تشغيل المنظومة الأمنية، أو أن الأمر مجرد ممارسة أمنية من قبل القوات المسؤولة عن حماية السفارة”.

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