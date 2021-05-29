روحاني عن فوز الأسد بولاية رابعة: خطا الشعب السوري خطوة مهمة في تقرير مصيره

2021/05/29 | 13:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هنأ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الرئيس السوري، بشار الأسد، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وحصوله على ولاية رابعة.وقال روحاني في بيان نشر على موقع إلكتروني للرئاسة الإيرانية، بحسب وكالة “رويترز”: “أهنئكم من قلبي على إجراء الانتخابات بنجاح وإعادة انتخابكم رئيسا للجمهورية العربية السورية”.وتابع الرئيس الإيراني: “خطا الشعب السوري خطوة مهمة في تقرير […]

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