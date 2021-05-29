2021/05/29 | 13:35 - المصدر: عين العراق

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السبت 29 مايو 2021 | 01:32 مساءً

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فرق الدفاع المدني تكافح حريقا بمستشفى في النجف

تكافح فرق الدفاع المدني، السبت (29 أيار 2021) حريقا أندلع في مستشفى العباسية بمحافظة النجف.

وقال مصدر ان فرق الدفاع المدني تكافح حريقا أندلع بمستشفى العباسية في محافظة النجف، والذي ادى لاحتراق المذخر والمخازن وكرفانات الحماية.

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