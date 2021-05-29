الدفاع المدني يخمد حريقاً قرب احدى المستشفيات في النجف الاشرف

2021/05/29 | 13:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن الدفاع المدني بمحافظة النجف الأشرف،اليوم السبت،إخماد حريق قرب إحدى المستشفيات في المحافظة.وذكر بيان للدفاع المدني تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"حريقاً اندلع داخل مستشفى السجاد في ناحية العباسية في النجف الاشرف".وأضاف أن "حادث الاحتراق تسبب بحرق كرفانات عدد اثنين خارج المستشفى من دون وقوع إصابات بشرية تذكر،مبيناً أنه" تمت السيطرة على الحادث ودون امتداده إلى داخل أروقة المستشفى من قبل الدفاع المدني".

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