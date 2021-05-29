لأول مرة في التاريخ.. حكم كوردي يقود نهائي بطولة عربية

2021/05/29 | 13:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة في التاريخ، يقود حكم كوردي مباراة نهائية لبطولة عربية تقام في مصر.

وسيلتقي يوم السبت 2021/5/29، في نهائي كأس العرب لكرة الصالات، مصر والمغرب، ويدير المباراة الحكم الكوردي هاوكار سالار.

يشار الى ان البطولة تستمر في يومها الـعاشر، قاد الحكم الدولي هاوكار سالار العديد من المباريات فيها، بنجاح، ليتم اختياره لقيادة المباراة النهائية الحاسمة.

PUKmedia خاص

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