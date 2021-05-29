الرشيد يعلن موعد توزيع الوحدات السكنية بمجمع الزهور

2021/05/29 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، موعد المباشرة بتوزيع 201 وحدة سكنية للمسجلين بمجمع الزهور السكني.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بتوجيه من مدير عام […]

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