تفعيل منظومة C-RAM في السفارة الأميركية وصافرات الانذار تدوي في بغداد

2021/05/29 | 13:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر امني، السبت، بان السفارة الاميركية في بغداد قامت بتشغيل منظومة جديدة للدفاع الجوي وتجربتها، وذلك في أحدث مؤشر على تصاعد التوتر الأمني بين الفصائل وواشنطن.

ونقل المصدر عن مسؤولين عسكريين مطلعين، (29 ايار 2021)، إن "السفارة الاميركية قامت بتفعيل منظومة C-RAM الدفاعية، حيث رافقها إطلاق صفارات الإنذار في مبنى السفارة ببغداد".

واكد المصدر، ان منظومة (C-RAM) اطلقت رشقات في سماء بغداد بهدف تجربة عمل المنظومة وقدرتها في التصدي للصواريخ وقذائف الهاون".

والمنظومة الأميركية C-RAM هي منظومة تعتمد على رشاش دوار سداسي السبطانة نوع M-61 عيار 20 ملم، ويبلغ مداه الفعال 3500 متر.

وتم تصميم هذه المنظومة للتعامل مع الصواريخ المعادية وقذائف الهاون، ورشاشها قادر على إطلاق 4500 رصاصة بالدقيقة الواحدة.

ويدعم المنظومة مجموعة رادارات ومستشعرات لكشف الصواريخ وقذاف الهاون في الجو وتحديد مسار اتجاهها ومواقع انطلاقها وسقوطها، وذلك وفقاً لخوارزميات معقدة ومتطورة جداً.



وتتشظى رصاصات المنظومة في الجو لتدمر الأهداف المعادية.

والمنظومة سي رام هي النسخة البرية من منظومة Phalanx CIWS البحرية التي تستخدمها السفن الأميركية كخط دفاع أخير للسفن ضد الصواريخ من نوع بحر - بحر و أرض – بحر.

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