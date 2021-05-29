ذي قار تستعد لاستحداث ناحية جديدة “بلا سكان” ستدر أكثر من 4 مليار دينار سنويًا

2021/05/29 | 13:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مدير بلديات ذي قار الأسبق حسن دعدوش، يوم السبت، موافقة المحافظ أحمد الخفاجي، على مشروع يختص بتطوير مدينة أور الأثرية في المحافظة، مؤكداً أن المشروع سيوفر مبالغ مالية تقدر باكثر من 4 مليار دينار سنويًا.

وقال دعدوش، في تصريحات صحفية، إن “المحافظ الخفاجي، وافق على مقترح مشروع تقدمتُ به إليه، لتطوير موقع آثار اور وايجاد طريقة لتمويل الموقع بشكل دائم وانهاء مشكلة ومعاناة مصادر التمويل”.

وأضاف أن “المشروع يتلخص باستحداث وحدة ادارية بمستوى ناحية باسم (ناحية ابراهيم الخليل)، غير مأهولة بالسكن للحفاظ وتأهيل هذه المواقع ذات الاهمية العالمية”.

وتابع دعدوش، أن “المشروع سيوفر طريقين للتمويل، الأول يتمثل بتمويل الموازنة سنويا للوحدات الإدارية في العراق، والثاني من خلال السياحة للمدينة واموال المطار الذي سيخضع للناحية بعد تعيين مدير لها ومجلس بلدي وستكون مهمتهم الحفاظ على المنطقة وآثارها فقط”.

وبين أن “التخصيصات المالية المتوقع وصولها للناحية المستحدثة ستبلغ أكثر من 4 مليارات دينار سنويا، وهي أموال كبيرة للحفاظ على مدينة أور وتراثها”.

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