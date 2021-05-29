النجف تسجل حالتي وفاة و164 إصابة جديدة بكورونا

2021/05/29 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجلت محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت، حالتي وفاة و164 إصابة جديدة بكورونا.وذكرت دائرة صحة النجف الأشرف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء 1194 فحص مختبري لحالات […]

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