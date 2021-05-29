السعودية.. بيان جديد بشأن صوت المساجد يصل لـ

2021/05/29 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت صلاة أمس الجمعة قرار مكبرات الصوت إلى مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعدما أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية أنها عمّمت بتركيب سماعة خارجية لنقل صوت الخطيب في صلاة الجمعة والعيدين (عيد الفطر والأضحى) للصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة لها، على حد تعبيرها.

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