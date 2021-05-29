احتساب درجة نصف السنة.. التربية النيابية توضّح تفاصيل القرار

2021/05/29 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

علّقت لجنة التربية البرلمانية، السبت، على إمكانية إنهاء إكمال المواد الدراسية، خلال الشهر الواحد المتبقي من العام الدراسي الحالي.

وقالت عضو اللجنة هدى جار الله، لـ"بغداد اليوم"، إن "شهراً واحداً كافٍ لإنهاء العام الدراسي الحالي، وهذا الشهر يكفي أيضاً لإكمال المواد الدراسية، ولاسيما أن التعليم الالكتروني مستمر ولم يتوقف طيلة الفترة الماضية أو المقبلة".

وبينت جار الله أنه "بخصوص الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية، فالتوجه الأقرب احتساب درجة نصف السنة، بعد انتهاء العام الدراسي، وأما بشأن امتحانات الصفوف المنتهية فهي قائمة في موعدها المعلن دون أي تأجيل".

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