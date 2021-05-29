في ظل سماع أصوات اطلاق صواريخ في بغداد ... أمريكا تختبر منظومة دفاعاتها الجوية - عاجل

2021/05/29 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصدر امني ، اليوم السبت، عن قيام الامريكان باجراء اختبار لمنظومة الدفاع الجوي C-RAM الامريكية،

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "السفارة اطلقت أيضا صافرات الإنذار".

وسمع في بغداد دوي أصوات مشابهة لعملية اطلاق صواريخ، بالقرب من السفارة الامريكية.

وتقوم السفارة الامريكية بين حين واخر، باطلاق صافرات الإنذار، وبعمليات تجريبية للمنظومة، في ظل تعرض السفارة لاكثر من مرة الى استهدافات مباشرة بالصواريخ من جهات مجهولة.

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