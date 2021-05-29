مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى بشار الأسد بعد فوزه بولاية رابعة

2021/05/29 | 13:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، رسالة الى الرئيس السوري بشار الأسد بعد فوزه بولاية رابعة.

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وقال الصدر في تدوينة، تابعها "ناس"، (29 أيار 2021)، إنه "بعد مخاض طويل ذهبت ضحيته دماء الشعب السوري الصابر..



وبعد أن ضاع الحق بين المعارضة السلمية وبين المعارضة الارهابية الدولية.



ها هي إشراقات الديمقراطية في سوريا تحاول أن تنفض غبار الحروب التشق طريقها من جديد عبر صناديق الاقتراع وبعيدا عن العنف والقتال التتمخض عن فوز أثار الجدل بين مقتنع به وبين رافض له".

وأضاف، "نحن إذ نؤكد على سلامة الشعب السوري وكرامته فإننا نرضى بمن رضي به رئيسا له ليعيد لسوريا هيبتها ورونقها بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية فيعيش العلويون والكرد والسنة وباقي الطوائف يدا واحدة من أجل بناء دولتهم ومن دون تدخلات خارجية".

وتابع، "لذا فإن رسالتنا للأخ بشار الأسد أن يجعل أولوياته خدمة الشعب وكرامته من دون تمييز بين طوائفه فكلهم كانوا جنودا ضد الإرهاب وإن كانوا معارضين بصورة أو أخرى ..



فهو الأب للجميع سائلين المولى القدير أن يمن على سوريا الحبيبة بالسلامة والأمان لنعيش معها نحن العراقيون بأخوة وسلام عبر حدود مؤمنة لا يخترقها الإرهاب والمعتدون بأي لباس أو آخر".

وأكد أن "عزة سوريا وكرامتها من عزة شعبها وكرامته مهما كان معتلي كرسي الرئاسة..



ولله العزة جميعا"، مضيفا "وليسقط الإرهاب والدكتاتورية والاستعمار..



فقد علا صوت الشعب وانطفأت نار العنف ولله الحمد".

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