عمليات بغداد تعلن مقتل إرهابي في الطارمية

2021/05/29 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، اليوم السبت، مقتل احد الارهابيين في قضاء الطارمية بالعاصمة بغداد.

وقال قائد العمليات للسومرية نيوز، انه "بكمين محكم تمكن اللواء ٥٩ الفرقة السادسة من قتل احد الارهابيين بنيران القناصين في منطقة الهورة بقضاء الطارمية في العاصمة بغداد".

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