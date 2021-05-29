محافظة بغداد تؤكد التزامها بدفع رواتب الأُجراء

2021/05/29 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت محافظة بغداد ، السبت، التزامها بدفع رواتب الأُجراء.

وقالت المحافظة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "أصدرت توضيحاً بشأن إجراءاتها القانونية المتخذة بشأن تنفيذ القرار 315 الخاص بالعاملين بصفة أجور يومية في دوائرها"، مشيراً الى أن "محافظ بغداد محمد جابر العطا، سيلتقي وزير المالية لطرح موضوع التخصيصات المالية اللازمة لإيجاد آلية تمويل رواتب حاملي الماستر كارد، لاسيما أنها والدوائر المرتبطة بها، ملتزمة بدفع الأجور المالية للموظفين الأجور".

وأضاف البيان أن "محافظة بغداد تعمل بموجب القانون، وليس لها صلاحية إلغاء القرار، كما تروج له بعض منصات التواصل الاجتماعي".

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