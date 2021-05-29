الحرس الثوري يكشف مصدر 3000 صاروخ أطلقها الفلسطينيون ضد الكيان الصهيوني

2021/05/29 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أن “معظم الصواريخ التي أطلقها الفلسطينيون ضد الكيان الصهيوني صنعوها بأنفسهم”.وفي مراسم مرور أربعين يوما على وفاة العميد محمد حجازي، […]

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