2021/05/29 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عرض المدير الفني الجديد لنادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، على مواطنه كريستيانو رونالدو، بالانضمام لفريقه حال رحيله عن يوفنتوس.وذكرت شبكة “SportMediaset”، أن مورينيو تواصل مع رونالدو وسط شائعات عن رحيله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رونالدو يتلقى عرضا من مورينيو المركز الخبري الوطني.

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