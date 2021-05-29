الصدر يوجه رسالة الى الرئيس السوري

2021/05/29 | 14:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رسالة الى الرئيس السوري بشار الاسد.

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