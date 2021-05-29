توزيع ٢٠١ وحدة سكنية للمسجلين بمجمع الزهور السكني

2021/05/29 | 14:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرشيد، اليوم السبت، أنه سيباشر بتوزيع 201 وحدة سكنية للمسجلين بمجمع الزهور السكني في بغداد.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه “بتوجيه من مدير عام المصرف، باسم عبد علي يوسف، سيباشر المصرف، يوم الاثنين القادم، بتوزيع الوحدات السكنية للمسجلين في مجمع الزهور السكني”.وأوضح أن “عدد الوحدات هو (201) وحدة […]

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