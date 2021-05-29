2021/05/29 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرشيد، السبت، المباشرة بتوزيع 201 وحدة سكنية للمسجلين في مجمع الزهور السكني.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بتوجيه من مدير عام المصرف باسم عبد علي يوسف سيباشر مصرف الرشيد يوم الاثنين القادم بتوزيع الوحدات السكنية للمسجلين في مجمع الزهور السكني".

واوضح أن "عدد الوحدات هو (٢٠١) وحدة سكنية بمساحة (٨٠) م وستسلم للمسجلين سابقا من الموظفين".

واشار الى أن "العمل مستمر لاكمال باقي الوحدات وتسليمها لمستحقيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يباشر بتوزيع وحدات سكنية للمسجلين في مجمع الزهور) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يباشر بتوزيع وحدات سكنية للمسجلين في مجمع الزهور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).