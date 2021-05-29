أدوية سامراء توقع عقداً استثمارياً مع شركة امارتية

2021/05/29 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الشركة العامة لمعامل أدوية سامراء، السبت، إبرامها عقداً استثمارياً لإنشاء خطين جديدين لإنتاج غاز التخدير وغاز الأوكسجين الطبي.

وقال معاون مدير عام الشركة العامة لمعامل أدوية سامراء خالد محيي الدين، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الصناعة والمعادن بتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتأهيلها بادرت الشركة إلى إعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة منذ فترة طويلة"، وفقاً لـ"واع".

ولفت الى أن "الشركة قامت بإبرام عقد استثماري مع شركة الواقية الإمارتية لإنشاء خطين إنتاجيين جديدين أحدهما لإنتاج غاز أوكسيد النتروز (غاز التخدير) الخاص بالعمليات الجراحية المتوقف منذ العام 2003 والذي يعد من الخطوط المهمة والوحيد في البلد".

وأضاف أن "العقد يتضمن استحداث خط جديد لإنتاج الأوكسجين الطبي لرفع الطاقة الإنتاجية الى 100 ألف لتر، وذلك للمساهمة في سد النقص الحاصل لدى وزارة الصحة والمستشفيات العراقية منه".

وكشف محيي الدين عن "قرب انتهاء أعمال تأهيل مصنع المحاليل الوريدية في نينوى الذي تم تأهيله بالتعاون مع منظمة UNDP التابعة لمنظمة الأمم المتحدة الانمائية ،والاستعداد لتشغيله بعد توقفه عن العمل بسبب الدمار الذي لحق به جراء العمليات الإرهابية ومعارك التحرير في الموصل "، مشيراً الى أن "خطة الشركة المستقبلية تتمثل بإضافة خطوط إنتاجية جديدة خاصة بانتاج المستلزمات الطبية الأخرى لتغطية حاجة وزارة الصحة لها".

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