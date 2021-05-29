وزير التخطيط: كربلاء من المحافظات المتميزة في مجال الاعمار وتنفيذها المشاريع بواقع 100%

2021/05/29 | 14:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التخطيط خالد بتال، ان محافظة

كربلاء المقدسة تعد من المحافظات

المتميزة في مجال الاعمار وتنفيذها

المشاريع بواقع ١٠٠% ضمن الخطة

المرسومة، جاء ذلك خلال زيارته الى

المحافظة صباح اليوم السبت.





و

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