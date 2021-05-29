2021/05/29 | 14:30 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد وزير التخطيط خالد بتال، ان محافظة
المحافظة صباح اليوم السبت.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: كربلاء من المحافظات المتميزة في مجال الاعمار وتنفيذها المشاريع بواقع 100%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كربلاء المقدسة تعد من المحافظات
المتميزة في مجال الاعمار وتنفيذها
المشاريع بواقع ١٠٠% ضمن الخطة
المرسومة، جاء ذلك خلال زيارته الى
المحافظة صباح اليوم السبت.
و
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط: كربلاء من المحافظات المتميزة في مجال الاعمار وتنفيذها المشاريع بواقع 100%) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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