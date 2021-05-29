2021/05/29 | 14:38 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انظار العالم تتجه صوب بورتو لمتابعة نهائي الابطال

يحتضن ملعب “دراغاو” بمدينة بورتو البرتغالية، اليوم السبت، مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تم نقل المباراة الختامية للعام الثاني توالياً من مدينة إسطنبول التركية إلى البرتغال، بسبب قيود السفر نتيجة أزمة جائحة كورونا.

ويسعى تشيلسي بقيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق اللقب موسم 2011-2012، بالتغلب على بايرن ميونخ الألماني على ملعبه بركلات الترجيح، ويعد هذا النهائي هو الثالث لـ”البلوز”، بعدما فقد اللقب في موسم 2007-2008 أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح أيضاً.

فيما وصل مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، ولم يسبق له التتويج باللقب على الاطلاق.

ويعد هذا النهائي هو السادس في التاريخ الذي يتواجد خلال فريقين من بلد واحد، وهو ثالث مواجهة إنجليزية في النهائي، بعد مانشستر سيتي وتشيلسي عام 2008، وليفربول أمام توتنهام هوتسبير في 2019.

ويسعى مدرب مانشستر سيتي غوارديولا، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه كمدرب، بعد أن توج مع برشلونة باللقب الأوروبي عامي 2009 و2011، كما يعد الإسباني أحد 7 أفراد فقط توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا كلاعب ومدرب، بعد أن شارك كلاعب في تتويج البارسا بلقب موسم 1991-1992، بعد الفوز على سامبدوريا الإيطالي بهدف شهير للهولندي رونالد كومان.

بينما يسعى توخيل إلى تحقيق لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان قريباً من التتويج به في الموسم الماضي، حين كان مديراً فنياً لفريق باريس سان جيرمان، والذي خسر أمام بايرن ميونخ بهدف في المباراة النهائية.

ويدخل الفريقان مواجهة الليلة بصفوف مكتملة، وبالأخص فريق تشيلسي الذي كان يعاني من إصابة الثنائي، الفرنسي نغولو كانتي، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إلا أن مشاركة اللاعبين في التدريب الجماعي قبل السفر إلى البرتغال، أزال شكوك عدم مشاركتهما.

ويعد فريق مانشستر سيتي الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، حيث خاض (12 مباراة)، نجح في الفوز في (11 مواجهة) وتعادل في واحدة.

وتأهل تشيلسي للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي 3-1 بمجموع المباراتين، فيما صعد السيتي للنهائي بعد الفوز على باريس سان جيرمان 4-1 بمجموعة المواجهتين.

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