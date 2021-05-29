2021/05/29 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت السعودية، اليوم السبت، السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.وقال مصدر في وزارة الداخلية السعودية، بحسب وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تسمح بدخول الوافدين من 11 دولة المركز الخبري الوطني.

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