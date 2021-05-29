تشغيل منظومة C-RAM رسالة مفادها ان الولايات المتحدة لن تترك العراق

2021/05/29 | 14:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت السفارة الامريكية في بغداد يوم السبت، بتشغيل منظومة C-RAM الدفاعية، باجراء يحستب على الحكومة العراقية وقدرتها على حماية البعثات الدبلوماسية.

واوضح الخبير الأمني والمحلل السياسي أحمد الخضر لـPUKmedia: ان الاجراء الامريكي يأتي ضمن سلسلة اجراءات دفاعية تحسبية وهو عملية استباقية لاستخدام اكثر المنظومات الدفاعية الحديثة في العالم، موضحا، ان الاجراء طبيعي لما تمر الازمة من تصعيد عسكري خطير بوجود اطراف عديدة وصراعات محتملة.

واضاف: ان الولايات المتحدة نبهت العراق مرارا وتكرارا الحكومة العراقية وقدرتها في حماية البعثات الدبلوماسية وخاصة البعثة الامريكية، واعتمدت اسلحة حديثة رادعة لهجمات محتملة بشكل تسجل نقطة على حكومة مصطفى الكاظمي وهي ايضا رسالة امريكية مفادها انها لن تترك العراق نافية شكوك مغادرة العراق وبالمحصلة تعمل اي شيء لدوام البقاء في البلاد.

والمنظومة الأميركية C-RAM هي منظومة تعتمد على رشاش دوار سداسي السبطانة نوع M-61 عيار 20 ملم، ويبلغ مداه الفعال 3500 متر.

وتم تصميم هذه المنظومة للتعامل مع الصواريخ المعادية وقذائف الهاون، ورشاشها قادر على إطلاق 4500 رصاصة بالدقيقة الواحدة.

ويدعم المنظومة مجموعة رادارات ومستشعرات لكشف الصواريخ وقذاف الهاون في الجو وتحديد مسار اتجاهها ومواقع انطلاقها وسقوطها، وذلك وفقاً لخوارزميات معقدة ومتطورة جداً.



وتتشظّى رصاصات المنظومة في الجو لتدمر الأهداف المعادية.

PUKmedia خاص

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