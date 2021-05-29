-الرجل الاكثر مطلوبا- فيلم يتناول المؤامرات والصراعات التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر - علي المسعود

2021/05/29 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود A Most Wanted Man (2014) في الختام : فيلم (أكثرالرجال المطلوبين) فيلم يستحق المشاهدة يتسم بجمالية، قصة فخمة وأنسانية جداً ، ويمثل ظهور اخير للراحل فيليب سيمور هوفمان , لن اتكلم عن ثيمة الفيلم، بقدر ما سوف اتكلم عن دور الرائع الذي اداه هوفمان قبل انتحاره بسبب الشعور بالكآبة ومن جراء تعاطيه الهروين المخلوط بعقاقير مخدرة اخرى ، يمثل هوفمان حضورًا مستبدًا يكافح بقية الممثلين لمواكبة ذلك.



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