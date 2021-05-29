نهوض الرأسمالية السمية وصيرورة الأمراض المهنية والبيئية - مصعب قاسم عزاوي

2021/05/29 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي نشأت صناعة الكيماويات في ألمانيا وسويسرا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.



وفي العقود الأولى من القرن العشرين، انتشرت الصناعة إلى إنجلترا، ثم في السنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، توسعت إلى أمريكا الشمالية وأستراليا واليابان.



ومنذ خمسينيات القرن الماضي، انتشرت الصناعة على مستوى العالم.وابتداءً من أوائل القرن العشرين، بدأت المواد الكيميائية السامة لأول مرة في الانتقال بكميا ......





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