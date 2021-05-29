اقليم كوردستان يسجل 5 وفيات و 198 إصابة جديدة بكورونا



اقليم كوردستان يسجل 5 وفيات و 198 إصابة جديدة بكورونا
2021/05/29 | 14:46 - المصدر: شفق نيوز
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