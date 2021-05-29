صحة النجف تعلن الموقف الوبائي في المحافظة لهذا اليوم

2021/05/29 | 14:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان، إنه “تم اجراء 1194 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR .”.وأضافت “تم تسجيل 164 اصابة جديدة، فيما تماثل 121 مصابا للشفاء، مقابل تسجيل حالتي وفاة”.وأوضحت “بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة […]

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