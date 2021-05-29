2021/05/29 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح: سيادة العراق مرتكز لترسيخ الأمن الإقليمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: سيادة العراق مرتكز لترسيخ الأمن الإقليمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: سيادة العراق مرتكز لترسيخ الأمن الإقليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).