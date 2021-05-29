2021/05/29 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت خلية الخبراء التكتيكية، اليوم السبت، بإعتقال عدد من المتهمين بقتل إيهاب الوزني، في محافظة كربلاء.وذكرت الخلية، في منشور لها عبر “الفيسبوك”، تابعه “المركز الخبري الوطني”، أن “القوات الأمنية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء..



إعتقال متهمين اثنين بإغتيال إيهاب الوزني المركز الخبري الوطني.

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