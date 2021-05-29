وزير التخطيط يلتقي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة

2021/05/29 | 15:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

اليوم السبت، وزير التخطيط خالد بتال

النجم.

وقال المكتب الاعلامي لوزير التخطيط،

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

الاخير "ب

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