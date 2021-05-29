ماليزيا تسجل أكبر زيادة بإصابات كورونا

2021/05/29 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت ماليزيا اليوم السبت، 9020 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

وهذا هو خامس يوم على التوالي تسجل فيه البلاد عدداً قياسياً من الإصابات، ليرتفع الإجمالي إلى 558534 إصابة.

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