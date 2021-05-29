2021/05/29 | 15:09 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن توجيه مباشر لوزارة الدفاع يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب مهدي تقي، السبت، عن توجيه مباشر لوزارة الدفاع يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي.

وقال تقي ان” حماية الاجواء العراقية من اولويات الامن القومي للبلاد لدرء مخاطر التدخل الاجنبي ومنع اي خروقات تمس امنه وسيادته”.

وأوضح، أن “لجنة الامن والدفاع النيابية لديها تحرك قوي في هذا المضمار ووجهت وزارة الدفاع بشكل مباشر في ضرورة الانفتاح على كل البلدان المتطورة في هذا المجال من اجل نقل تجربتها لحماية الاجواء العراقية”.

واقر تقي بـ”وجود ضغوط حيال تنوع مصادر تسليح العراق الا ان القرار الوطني ماض في الانفتاح على كل الدول التي تدعم البلاد في تأمين منظومة متطورة للدفاع الجوي سواء من روسيا او غيرها لان اعتماد مصدر وحيد للتسليح له مضاره وسيفرض ضغوط مستقبلية وهذا الامر مرفوض جملة وتفصيلا”.

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