وزارة البيشمركة تنعى عنصرين في البيشمركة

2021/05/29 | 15:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان يوم السبت، " ر.ع/ محمد ميرازيز ، العريف/ شاكر فاضل حسن"، اللذين لقي مصرعهما اثر حادث سير .

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه ببالغ الحزن والاسى، لقي " ر.ع/ محمد ميرازيز ، العريف/ شاكر فاضل حسن"، مصرعهما واصيب البيشمركة " ن.ع/ هكار جعفر" بجروح، جراء حادث سير، اثناء توجه عدد من بيشمركة الفوج الاول اللواء 4 مشاة لاستلام رواتبهم.

واضافت: ان الحادث هزنا من الاعماق، نعزي انفسنا وعائلتيهما ورفاقهما مبتهلين الى الله عز وجل ان يسكنهما فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

PUKmedia ترجمة

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