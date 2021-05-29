الموانئ تعلن انتهاء العمل في مشروع أكبر رصيف نفطي في العراق

2021/05/29 | 15:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، السبت، الانتهاء من انشاء رصيف خور الزبير الذي يعتبر اطول رصيف نفطي في البلاد.

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وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آيار 2021)، إنه "تم الانتهاء من صب المقطع الاخير من أطول رصيف نفطي في تاريخ الموانئ، الذي يتم تنفيذه حسب أحدث واراقى المواصفات العالمية ليلبي السرعة في التحميل مع نظام آمان وسلامة عالي".

وأضاف أن "هذا الرصيف يتم العمل به من قبل شركة متسوبيشي اليابانية ومقاولها الثانوي شركة جالك التركية وهو من ضمن مشاريع القرض الياباني والممول من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا )".

من جانبه ذكر محمد السهلاني مدير هيئة القرض الياباني " أننا كهيئة كنا نواصل العمل ليلا ونهارا ونتابع العمل بشكل يومي من أجل أن يتكلل هذا المشروع بالنجاح والذي سيحقق قفزة في الصادرات النفطية من ميناء خور الزبير"، مشددا على "الانتهاء من عملية الصب بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهت العمل وعلى رأسها جائحة كورونا".

من جانبه قال مدير المشروع منتظر عبد الرزاق كاطع إن "سطح الرصيف انجز بالكامل وما تبقى هو إكمال نصب أذرع التحميل ومعدات مكافحة الحرائق والفنادر وغيرها من الأعمال النهائية، منوها إلى أن بشرى الانتهاء من العمل بالرصيف بشكل كامل ستزف قريباً".

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