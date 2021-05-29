السفارة الامريكية تطلق صفارات الانذار وتفعل منظومة

2021/05/29 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم السبت، ان

السفارة الامريكية في العاصمة بغداد،

اطلقت صفارات الانذار وفعلت منظومة "C-ram"

الدفاعية.

وقال المصدر، ان "السفارة الامريكية في

بغداد قامت باطلاق صفارات الانذار

وفعلت من

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