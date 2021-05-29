التربية تحدد عدد المواد الدراسية المشمولة بامتحانات الصف السادس الابتدائي

2021/05/29 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية، اليوم السبت، عدد

المواد الدراسية المشمولة بامتحانات

الصف السادس الابتدائي.

واكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر

فاروق السعدون في تصريح صحافي، ان "هناك

وقتا كافيا للتلاميذ لكي يرا

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