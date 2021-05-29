العراق وباكستان يبحثان التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب

2021/05/29 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم

السبت، مع وزير الخارجية الباكستاني،

التعاون الثنائي في مجال مكافحة

الإرهاب.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، تلقته

وكالة نون الخبرية، إن "رئيس الجمهورية

برهم صالح،

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