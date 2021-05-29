صحة الإقليم: تسجيل5 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/05/29 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت حصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إقليم كردستان انخفاضا بالمقارنة مع الأرقام المسجلة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت بيان لوزارة الصحة في اقليم كردستان الى تسجيل خمس وفيات فضلا عن مئة وثمان وتسعين إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مبينة ان العدد الأكبر للإصابات كان في محافظة دهوك بمئة وخمسين إصابة، في حين أكد البيان تماثل ألف ومئة وأربعة مصابين للشفاء.

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