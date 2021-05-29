رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل وزير الخارجية الباكستاني

2021/05/29 | 15:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد واسلام آباد في المجالات الأمنية والإقتصادية والعسكرية، كما تمت مناقشة تعزيز الروابط الثقافية وبحث ملف الزيارات الدينية والرغبة الباكستانية بتسهيل اجراءات تاشيرات دخول الزائرين.

كما تطرق اللقاء الى ضرورة تطوير عمل اللجان المشتركة، والتأسيس عليها للخروج باليات تعاون دائمية بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وحمّل الكاظمي وزير الخارجية الباكستاني تحياته الى القيادة الباكستانية، مؤكدا على اهمية العلاقة مع الباكستان، بما يعزز الحوار و الاستقرار الاقليمي، وبين سيادته ان تنمية التعاون المشترك بين البلدين من شأنه ان يدعم جهود السلام والعمل المشترك في محاربة الإرهاب.

من جهته نقل وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي تحيات القيادة الباكستانية الى رئيس مجلس الوزراء، مجددين الدعوة للكاظمي لزيارة باكستان.

واكد قريشي على دور العراق بقيادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، وشدد على ان استقرار العراق اساسي للاستقرار الاقليمي.

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