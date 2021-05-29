العمل تحدد الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية وتؤكد: لن يتم إيقاف أي راتب

2021/05/29 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، توضيحاً بشأن المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، فيما أكدت أنه لن يتم تخفيض أي راتب.

وذكرت هيئة الرعاية الاجتماعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بالنسبة لفتح الشمول الجديد فأن الامر لم يحسم لغاية الآن والمباحثات مستمرة مع وزارة المالية ولجنتي العمل والمالية النيابيتان لاعادة تخصيصات الحماية الاجتماعية المتفق عليها قبل اقرار الموازنة وحين حسم الامر ستشرع الهيئة بفتح الشمول وفق التخصيص المالي المتاح وسيكون حسب النسبة السكانية للمحافظات مع اولوية للمحافظات الاكثر فقرا".

واضافت: "فيما يخص حديثنا عن تنظيف قاعدة بيانات هيئة الحماية الاجتماعية ومنح الاعانة لمن يستحق ، فأن ذلك سيجري وفق القانون النافذ ولن يتم ايقاف اي راتب الإ اذا كان غير مستحق فعلا او مخالف للقانون وادارة الهيئة مدركة تماما للظروف الاقتصادية التي يعيشها العراق ولايمكن ان تمس رواتب الفقراء باي شكل من الاشكال".

وتابعت: "دائما ما تصل الينا شكاوى ومعلومات من ان الكثير من مستفيدي الحماية الاجتماعية هم اصحاب معامل او سيارات انتاجية كبيرة او يمتلك مهنة مدرة للدخل، وعندما تصل هكذا معلومات للهيئة لابد لنا من اتخاذ اللازم قانونيا لان ذلك يمثل تجاوزا على حقوق الفقراء ولن نسمح به ابدا".

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