بالفيديو .. ناشط يرجع أسباب حريق مستشفى

2021/05/29 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – النجف

تداولت منصات التواصل الاجتماعي ، فيديو يظهر فيه احد الناشطين المدنيين، وهو يرجع أسباب حريق مستشفى "العباسية" في النجف الاشرف، لوجود أوراق تتضمن اغتلاسات بـ 500 مليون دينار.

وقال الناشط عبد الحسن الحسناوي، ان "هناك من يقف خلف الحادث، الذي كان بسبب اختلاس 500 مليون دينار، حيث تم احراق الكرفانات التي تتضمن أوراق واسرار تدل على الاغتلاس".

وأضاف، انه فام بنقل معلومات لمدير عام صحة محافظة النجف عن هذا الموضوع".

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