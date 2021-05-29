مجلس الخدمة ينفي تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا

2021/05/29 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

نفى مجلس الخدمة، اليوم السبت، تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي الاستاذ وسام اللهيبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان " رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي لايمتلك اي وسيلة تواصل اجتماعي لاسابقا ولاحاليا وان مامنسوب من اخبار على صفحات بأسمه عاريه عن الصحه وهذه الصفحات مزيفة"، مؤكدا ان " مجلس الخدمة غير مسؤول عن تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا المشمولين بقانون ٥٩ لسنة ٢٠١٧ وانما وزارة التعليم هي من تحددها".

ودعا اللهيبي " عدم نشر المعلومات المتعلقة بمجلس الخدمة إلا بعد الرجوع الى الموقع الرسمي للمجلس قبل نشرها" ، مبينا ان "المجلس غير مسؤول عن اي تصريح صدر عن الغير بشأن ملف التوظيف ولا يتحمل اي مسؤولية او تبعات قانونية عن هذه التصريحات".

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