مجلس الخدمة الاتحادي يصدر بيانا بشأن تعيينات حملة الشهادات العليا

2021/05/29 | 15:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

نفى مجلس الخدمة، اليوم السبت، تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي الاستاذ وسام اللهيبي في بيان ان “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي لايمتلك اي وسيلة تواصل اجتماعي لاسابقا ولاحاليا وان مامنسوب من اخبار على صفحات بأسمه عارية عن الصحة وهذه الصفحات مزيفة”، مؤكدا ان ” مجلس الخدمة غير مسؤول عن تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا المشمولين بقانون ٥٩ لسنة ٢٠١٧ وانما وزارة التعليم هي من تحددها”.

ودعا اللهيبي ” عدم نشر المعلومات المتعلقة بمجلس الخدمة إلا بعد الرجوع الى الموقع الرسمي للمجلس قبل نشرها” ، مبينا ان “المجلس غير مسؤول عن اي تصريح صدر عن الغير بشأن ملف التوظيف ولا يتحمل اي مسؤولية او تبعات قانونية عن هذه التصريحات”.

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