نَـقـد الاِضْـراب عَن الطَّـعَـام - عبد الرحمان النوضة

2021/05/29 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الرحمان_النوضة خلال سَنـوات 2020 في المغرب، تَكَرَّرَت وَانـتشرت ظاهرة اللُّجُوء إلى «الإضراب عن الطّعام» كأسلوب للاحتجاج على الظُلم، أو لِلمطالبة بِحُقـوق مُغْتَصَبَة.



وأصبح كثيرون من المناضلين يعتـقدون أن «الإضراب عن الطعام» هو أسلوب نضالي عَادِ، وَرَاقِ، وَفَعَّال.



وهذا السلوك يشكّل تـراجعًا إلى الوراء في أساليب المقاومة والنضال الثوري.



فهل صحيح أن النظام السياسي الاستبدادي قَمَع الشعب، وَأَرهبه، وَرَدَعَه، إ ......





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