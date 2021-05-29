نقاط من أزمة الرأسمالية في كولومبيا - المنصور جعفر

2021/05/29 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر 1- السمة العامة للصراع الطبقي في كولومبيا هي إشتراك قوى شبه الإقطاع والرأسمالية والإمبريالية في نهب متفاوت لثمرات جهد الكادحين في زراعة القهوة والموزوفي مجالات النفط والمعادن، وفي كل مجالات التجارة والحرف والصناعة، وفي المقابل تلاحم غير محكم بل مزدحم بالثغرات النظرية والعملية بين مختلف فئات الكادحين والمهمشين في المدن والأرياف متشكلاً بنضالات متنوعة ومتفاوتة ضد قوى الاستغلال والتهميش الكولومبية ......





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