م 7 / ف11 : تطبيق الشريعة السُّنّية في فظائع تيمورلنك في دمشق عام 803 - أحمد صبحى منصور

2021/05/29 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور م 7 / ف11 : تطبيق الشريعة السُّنّية في فظائع تيمورلنك في دمشق عام 803 لمحة تاريخية عن تطبيق الشريعة السُّنّية في تقاتل أتباعها في داخل ( دار السلام ) ( 2 )مقدمة توفى السلطان برقوق مؤسس الدولة المملوكية البرجية عام 801 ، وتولى إبنه الناصر فرج ، وكان ضعيف الشخصية تحكّم فيه أُمراؤه وحتى المصرى سعد الدين ابن غراب .



وبعد عامين من سلطنته كان تيمورلنك يغزو ويدمر حلب وغيرها من ممتلكات المم ......





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