2021/05/29 | 16:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان اليوم

السبت القاء القبض على عدد من المتورطين

بإطلاق النار على خلفية مشاجرة في قضاء

المجر الكبير.

وذكر بيان لمديرية الشرطة، بأن "مفارز

الشرطة ، بعد تلقيها إخبارا بوجود

م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاجرة الألف دينار.. السلطات تعتقل المتورطين باندلاعها في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشاجرة الألف دينار.. السلطات تعتقل المتورطين باندلاعها في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).