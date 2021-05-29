2021/05/29 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا، لليوم السبت.

التالي

منذ 24 دقيقة

مجلس الخدمة: لم يتم تحديد سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا

منذ 4 ساعات

مصرف الرشيد يباشر بتوزيع (201) وحدة سكنية للمسجلين في مجمع الزهور السكني

منذ 7 ساعات

حقوق الانسان: وزارة التربية يجب ان تراعي الاوضاع الانسانية والعلمية عند تحديد الامتحانات

منذ 21 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات ال 558 المسجلة اليوم بكورونا

منذ 24 ساعة

الصحة تسجل 4042 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

هيئة الحج والعمرة تعلق على حصة العراق من الحجيج الى السعودية

منذ يوم واحد

مصرف الرافدين: اطلاق رواتب منتسبي مديريات الداخلية

منذ يومين

وفاة شاعر عراقي بجلطة دماغية

منذ يومين

الكشف عن خطة جديدة لتخفيف الزخم المروري في بغداد

منذ يومين

التربية توضح بشأن الدخول الشامل والمناهج

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 3257 اصابة حديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 3257 اصابة حديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).